Врач назвал тугоухость одним из последствий коронавируса

Коронавирусная инфекция отличается крайне многообразным влиянием на организм, нарушая работу регуляторных механизмов на разных уровнях. Одним из таких серьезных симптомов можно назвать снижение и потерю слуха, которым могут сопутствовать головокружение и шум в ушах. Об этом "Газете.Ru" рассказал врач-оториноларинголог "СМ-Клиника" Антон Ризаев, передает Day.Az.

"Хотя точных данных по частоте развития тугоухости на фоне SARS COV-19 на сегодня нет, в научной литературе описано множество таких случаев. Из известных к настоящему времени случаев можно говорить о нескольких вероятных механизмах развития поражения слухового анализатора. Во-первых, достоверно установлено наличие у вируса нейроинвазивных и нейропатогенных свойств, а также способность вируса длительно находиться в нервных клетках, оказывая на них прямой цитотоксический эффект, что в случае поражения нейронов слухового анализатора может приводить к развитию острой и хронической нейросенсорной тугоухости", - сказал он.

Также, попадая в нервную ткань и в слуховые рецепторы кортиева органа, вирус вызывает высвобождение иммунокомпетентными клетками медиаторов воспаления, что с одной стороны способствует удалению патогена, но с другой стороны может вызывать повреждение и нарушение функции пораженных клеток. Данные повреждения, как правило, носят обратимый характер на ранних стадиях, если вовремя начато соответствующее лечение.

"Кроме того, вследствие поражения респираторного эпителия полости носа, носоглотки, слуховой трубы, а также полостей среднего уха происходят знакомые любому человеку вещи: слизистая оболочка отекает, а выделение ей слизи многократно увеличивается. В нашем случае отек нередко блокирует слуховую трубу, по которой из полостей среднего уха в норме выходит в носоглотку слизь, а усиленная воспалением деятельность бокаловидных клеток, выделяющих слизь, приводит к тому, что барабанная полость заполняется ей, что приводит к развитию кондуктивной тугоухости", - пояснил врач.

Без лечения, по словам специалиста, такое состояние может затягиваться на месяцы, а нередко, при присоединении вторичной бактериальной инфекции, может развиться острый гнойный средний отит, что ведет к появлению сильных болей и может приводить к повреждению барабанной перепонки и слуховых косточек.

Похожие симптомы могут развиваться и при других вирусных инфекциях, как острых: грипп, аденовирус, --так и хронических: вирус герпеса 1 и 2 типа, вирус Эпштейн-Барр, Варицелла Зостер.

"Учитывая большую вероятность развития необратимых нарушения слуха при отсутствии адекватного лечения, обращение к врачу при появлении первых же симптомов, таких как снижение слуха, головокружение, шум в ушах, должно быть немедленным", - заключил Ризаев.