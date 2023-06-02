Как соль влияет на иммунную систему

Из-за переизбытка соли в организме страдает иммунная система человека. К такому выводу пришли специалисты из Центра исследований воспаления VIB-UGent и Университета Хасселта в Бельгии, а также Центра Макса Дельбрюка в Германии.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, ранее ученые выяснили, что эта добавка также плохо влияет на сердечно-сосудистую систему и увеличивает риск возникновения соответствующих заболеваний.

В новом исследовании ученые изучали регуляторные Т-клетки (Treg), являющиеся важной частью иммунной системы. Они поддерживают баланс между нормальной функцией организма и чрезмерным воспалением.

Выяснилось, что избыток натрия (этот элемент содержится в соли) негативно влияет на работу Treg. Вещество меняет клеточный метаболизм, блокируя выработки энергии митохондриями. Из-за этого в экспрессии генов происходят изменения, вызывающие аутоиммунные состояния.

Таким образом, выяснили специалисты, из-за натрия может провоцироваться дисфункция Т-клеткок, вызывая болезни.