В кратчайшие сроки планируем открыть генеральное консульство Турции в Шуше.

Как передает Day.Az, об этом, в частности, сказал Реджеп Тайип Эрдоган, выступая с заявлением для прессы после подписания азербайджано-турецких документов в городе Шуша.

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