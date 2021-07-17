Президент Ильхам Алиев утвердил соглашение между Азербайджаном и Турцией по обучению пилотированию

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу подписал Указ об утвержденнии "Соглашения по обучению пилотированию между правительством Азербайджана и правительством Турции".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Согласно документу, утверждается подписанное 31 мая 2021 года в городе Конья "Соглашение по обучению пилотированию между правительством Азербайджана и правительством Турции".

После вступления в силу Соглашения, указанного в настоящем Указе, Министерство обороны Азербайджанской Республики должно обеспечить выполнение его положений.

Министерство иностранных дел Азербайджана уведомит Правительство Турции о завершении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления Соглашения в силу.