Президент Ильхам Алиев утвердил соглашение между Азербайджаном и Турцией по обучению пилотированию
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу подписал Указ об утвержденнии "Соглашения по обучению пилотированию между правительством Азербайджана и правительством Турции".
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Согласно документу, утверждается подписанное 31 мая 2021 года в городе Конья "Соглашение по обучению пилотированию между правительством Азербайджана и правительством Турции".
После вступления в силу Соглашения, указанного в настоящем Указе, Министерство обороны Азербайджанской Республики должно обеспечить выполнение его положений.
Министерство иностранных дел Азербайджана уведомит Правительство Турции о завершении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления Соглашения в силу.
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