https://news.day.az/officialchronicle/1379829.html Президент Ильхам Алиев: Каждый должен знать, что ответственности никто не избежит
Президент Ильхам Алиев: Каждый должен знать, что ответственности никто не избежит
Каждый должен знать, что ответственности никто не избежит.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом Президент Ильхам Алиев сказал, принимая сегодня в видеоформате Рашада Тагиева в связи с назначением его главой Исполнительной власти Шамкирского района и Рафига Джалилова в связи с назначением главой Исполнительной власти Джалилабадского района.
Новость обновляется
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре