Президент Ильхам Алиев: Около 25 тысяч этнических армян, проживающих в Карабахе, являются нашими гражданами

Около 25 тысяч этнических армян, проживающих в Карабахе, являются нашими гражданами.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в интервью испанскому информационному агентству EFE.

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