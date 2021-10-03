https://news.day.az/officialchronicle/1387055.html Президент Ильхам Алиев посмотрел снаряды, сброшенные на Тертерский район армянскими вооруженными формированиями
Президент Ильхам Алиев посмотрел снаряды, сброшенные на Тертерский район армянскими вооруженными формированиями
3 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев совершил поездку в Тертерский и Бардинский районы.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава государства посмотрел в районном центре снаряды, сброшенные на Тертерский район армянскими вооруженными формированиями из реактивных систем залпового огня различного типа и артиллерийских установок.
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