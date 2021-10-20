https://news.day.az/officialchronicle/1393906.html Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram кадрами со встречи с бывшими вынужденными переселенцами в Физулинском районе - ВИДЕО
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram кадрами со встречи с бывшими вынужденными переселенцами в Физулинском районе - ВИДЕО
Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram кадрами со встречи с бывшими вынужденными переселенцами в Физулинском районе.
Как сообщает Day.Az, в публикации говорится:
"Встреча с бывшими вынужденными переселенцами из Физулинского района. Искренне разделяю ваши переживания и радость возвращения на родные земли!"
Отметим, что 17 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева совершили поездку в Физулинский район.
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