Наступит день, когда можно будет из Зангезура доехать до Стамбула.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 26 октября, выступая с заявлением для прессы с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым в Зангилане.

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