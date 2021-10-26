https://news.day.az/officialchronicle/1396224.html Наступит день, когда можно будет из Зангезура доехать до Стамбула – Эрдоган
Наступит день, когда можно будет из Зангезура доехать до Стамбула – Эрдоган
Наступит день, когда можно будет из Зангезура доехать до Стамбула.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 26 октября, выступая с заявлением для прессы с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым в Зангилане.
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