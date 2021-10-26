Реджеп Тайип Эрдоган: Всеми своими возможностями мы продолжим оказывать поддержку братскому Азербайджану
Азербайджан продолжает свою деятельность по развитию данного региона, который станет образцовой моделью для всего мира.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 26 октября, выступая с заявлением для прессы с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым в Зангилане.
Подчеркнув чрезвычайную важность проектов, тоннелей, автомобильных дорог, фундамент которых закладывается, с точки зрения демонстрации масштабов проводимой в регионе работы, Президент Турции сказал: "Сердечно поздравляю моего брата Ильхама, который руководит всей этой деятельностью, и каждого, кто участвует в данном деле. Поздравляю подрядные фирмы. Их работа заслуживает самого высокого одобрения. Турция продолжит участвовать в этой работе, всеми своими возможностями оказывать поддержку братскому Азербайджану".
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