Президент Ильхам Алиев: Мы характеризуем азербайджано-российские отношения как отношения стратегических партнеров

Мы в двустороннем формате очень много вопросов решили, и сегодня отношения мы характеризуем как отношения стратегических партнеров.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе двусторонней встречи с Президентом России Владимиром Путиным в Сочи.

"В первую очередь, спасибо за приглашение. Рад вновь нашей встрече. Мы в течение этого года поддерживали очень активный диалог - и встречались, и по телефону часто созванивались. Динамика развития наших двусторонних отношений нас очень радует. Но прежде я хотел бы еще и лично выразить Вам соболезнование в связи с трагедией, которая произошла на шахте в Кемеровской области. К сожалению, погибло много людей. Я вчера отправил телеграмму. Сегодня еще раз хочу Вам, всему народу России выразить соболезнование от азербайджанского народа.

Мы в двустороннем формате очень много вопросов решили, и сегодня отношения мы характеризуем как отношения стратегических партнеров. Это не просто словосочетание, это на самом деле так. И настроены на то, чтобы еще повышать уровень наших взаимоотношений по всем направлениям. Как Вы отметили, товарооборот растет. Очень большой взаимный интерес к экономическому сотрудничеству, в том числе и среди бизнес-кругов. Конечно же, нас очень радует то, что отношения охватывают очень много сфер. Мы сейчас реализуем 7 дорожных карт по практически подавляющему большинству сфер экономики, транспорта, гуманитарному сотрудничеству", - сказал глава государства.