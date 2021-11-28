Президент Ильхам Алиев: В последние 18 лет ВВП Азербайджана увеличился более чем втрое

В последние 18 лет экономика Азербайджана стремительно развивалась, валовой внутренний продукт увеличился более чем втрое.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом,в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на XV Саммите Организации экономического сотрудничества (ОЭС).

"В последние 18 лет экономика Азербайджана стремительно развивалась, валовой внутренний продукт увеличился более чем втрое.

В результате широкомасштабных реформ в Азербайджане создан благоприятный инвестиционный климат. В отчете Doing Business Всемирного банка Азербайджан занял 28-е место среди 190 стран. В экономику Азербайджана вложены инвестиции в объеме 280 миллиардов долларов США, половина из которых являются иностранными инвестициями.

Наши стратегические валютные резервы в 6 раз превышают внешний государственный долг.

Внешний долг Азербайджана составляет лишь 17,3 процента валового внутреннего продукта страны. До 2030 года мы планируем снизить эту цифру до 10 процентов.

За минувшие 18 лет уровень бедности в Азербайджане сократился с 49 до 6 процентов. Безработица в стране находится на уровне примерно 6 процентов", - сказал глава государства.