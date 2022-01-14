Президент Ильхам Алиев: Сегодня силовой фактор выходит на первый план, и мы должны быть готовы к этому

Если помните, в последние годы, даже до пандемии я уже неоднократно говорил в своих выступлениях о том, что сегодня силовой фактор выходит на первый план, и мы должны быть готовы к этому.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал 12 января Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам.

должен сказать, что уже много лет наблюдаю эти тенденции, потому что сейчас в ходе многих контактов и встреч вижу и видел, что традиционные правила поведения уже иссякают. Хотя на словах о них пока говорят, с реальной же жизнью эти заявления не сочетаются. Если помните, в последние годы, даже до пандемии я уже неоднократно говорил в своих выступлениях о том, что сегодня силовой фактор выходит на первый план, и мы должны быть готовы к этому. Говорил, что это не наш выбор. Мы всегда отстаивали верховенство международного права и надеялись, что это поможет решению нашего вопроса, поможет нам. Но видим, что этого нет, что это не работает. Когда конфликты не разрешаются на протяжении длительного времени, то те, кто занимаются этими конфликтами, и вообще общность, которую мы называем международным сообществом, устают от этих конфликтов. Эта усталость ощущается в настоящее время и в других конфликтах. Вы, наверное, тоже наблюдаете это. Поэтому в последние годы мне уже было абсолютно ясно, что мы не сможем вернуть наши земли традиционными путями, то есть, по линии Минской группы или с помощью посредничества. То есть, это мое не сегодняшнее мнение. Я уже видел это, а то, что Армения все больше наглела, оставалась безнаказанной, усиливало это мнение. Поэтому я всегда говорил, что мы должны рассчитывать на собственные силы, быть еще сильнее, наращивать свою мощь, создать еще более мощную армию. Должны усилить экономику, чтобы ни от кого не зависеть, потому что, представьте себе, в каком бы состоянии мы сейчас оказались, если бы зависели от кого-то в экономическом отношении. Никто бы не позволил нам освободить земли, применив силу. Поэтому мы проводили последовательную работу во всех этих направлениях, конечно, с условием соблюдения международных правил поведения. Разумеется, нам нужны были время и уверенность, потому что мы должны были добиться только успеха в освобождении наших земель. В целом, если выйти за рамки контекста Азербайджана, то можно увидеть, что сегодня большие страны уже открыто заявляют, что международное право не имеет для них значения. Если раньше они пытались завуалировать это какими-то заявлениями, то сегодня и этого нет. То есть, это - я называю это политическим цинизмом - уже достигло крайней степени. Если это так, если страны, разработавшие эти правила, утвердившие их после Второй Мировой войны, ведут себя так, то что делать другим странам? Тогда и другие страны, как говорится, должны позаботиться о себе. Мы давно делаем это. Некоторые страны, которые поверили в международное право, повелись на это в ожидании, что кто-то придет и решит их проблемы, сейчас, считаю, сожалеют. Такой период был и у нас, я не скрываю. После избрания на пост президента у меня тоже были надежды. На первоначальном этапе я тоже считал, что этот вопрос, карабахский вопрос можно разрешить мирным путем. Нам казалось, что предлагаемые нами варианты логичны, справедливы и полностью соответствуют международному праву. Я даже удивлялся тому, почему противоположная сторона или посредники не понимают этого. Когда я был избран президентом, мне был 41 год, особо большого опыта не было, и я в то время верил в международное право. Верил, что справедливость упадет откуда-то с неба и разрешит нашу проблему. Потом я понял, что мы сами должны восстановить справедливость. На первом этапе переговоров, в период моего участия в них у меня были такие надежды. А потом я увидел, что это не имеет никакого значения. Особенно когда нынешние власти Армении вновь открыто заявили об этом, фактически положив конец переговорам своими заявлениями и неуместными действиями, уже стало абсолютно понятно, что нельзя терять времени. Знаете, должен также сказать, что все надо делать вовремя. Вторая Карабахская война тоже показала это. Годом раньше, возможно, было бы рано, годом позже - поздно. Все должно быть в свое время. Определить, правильно выбрать это время, не идти на авантюру, не подвергать страну риску и добиться по возможности максимального успеха - все это, конечно, результат большого труда. Могу сказать это совершенно откровенно.

Но, несмотря на это, сегодня Азербайджан, как ответственный член международного сообщества и председатель Движения неприсоединения, конечно, и дальше будет отстаивать верховенство международного права. Мы будем активно участвовать в работе мировых институтов - ООН и других созданных после Второй Мировой войны институтов, еще увереннее будем использовать сегодня эти возможности, потому что мы уже скинули со своих плеч такой тяжелый груз, как карабахская проблема. Считаю, что и при новом миропорядке мы будем одной из стран-инициаторов. Де-факто это уже произошло, и мы полностью готовы к этому положению де-факто, готовы всеми внутренними ресурсами. И морально, и благодаря мобилизации нашего народа, единству между народом и властью, экономической независимости, энергетической независимости, политической повестке дня и особенно возросшим после карабахской Победы возможностям - мы полностью готовы, готовы к любому варианту. Если мир продолжит развиваться традиционными путями, хотя я в это не верю, мы готовы. Если мир, международная архитектура полностью развалятся, мы готовы к этому. То есть, мы - как команда. Мы всегда должны быть готовы самим, опираясь на собственные силы, выполнить любую задачу в любом месте и высоко нести наш флаг", - сказал глава государства.