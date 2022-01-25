Президент Ильхам Алиев: Мы получаем позитивные вести из Армении

Мы получаем позитивные вести из Армении.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал 25 января Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в ходе встречи в видеоформате с делегацией во главе с министром дорог и градостроительства Исламской Республики Иран, сопредседателем азербайджано-иранской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству Рустамом Гасеми.

"Вчера вы также ознакомились с работой по созданию Зангезурского коридора. Уже активно строятся и автомобильная, и железная дорога, и мы получаем позитивные вести из Армении. Армения планирует начать данную работу на своей стороне.

Словом, надеюсь, что поствоенный период откроет новые возможности для всего региона. Конечно, очень важен также вклад Исламской Республики Иран в эту работу", - сказал глава государства.