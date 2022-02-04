https://news.day.az/officialchronicle/1432944.html Состоялась встреча в видеоформате с участием Президента Ильхама Алиева, Президента Франции, президента Совета Европейского Союза и премьер-министра Армении - ФОТО
Состоялась встреча в видеоформате с участием Президента Ильхама Алиева, Президента Франции, президента Совета Европейского Союза и премьер-министра Армении - ФОТО
4 февраля по инициативе Президента Французской Республики Эмманюэля Макрона состоялась встреча в видеоформате с участием Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, Президента Эмманюэля Макрона в качестве председательства Франции в Европейском Союзе, президента Совета Европейского Союза Шарля Мишеля и премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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