Состоялась встреча в видеоформате с участием Президента Ильхама Алиева, Президента Франции, президента Совета Европейского Союза и премьер-министра Армении

4 февраля по инициативе Президента Французской Республики Эмманюэля Макрона состоялась встреча в видеоформате с участием Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, Президента Эмманюэля Макрона в качестве председательства Франции в Европейском Союзе, президента Совета Европейского Союза Шарля Мишеля и премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Новость обновляется