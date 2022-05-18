https://news.day.az/officialchronicle/1463022.html Президент Ильхам Алиев: Диверсификация азербайджанской экономики является нашим главным приоритетом
Президент Ильхам Алиев: Диверсификация азербайджанской экономики является нашим главным приоритетом
Диверсификация азербайджанской экономики является нашим главным приоритетом.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в ходе выступления на азербайджано-литовском бизнес-форуме в Центре Гейдара Алиева в Баку.
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