Президент Ильхам Алиев утвердил изменения в закон ”Об информации, информатизации и защите информации"

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил закон "О внесении изменений в закон "Об информации, информатизации и защите информации".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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С полным текстом закона можно ознакомиться по ссылке.