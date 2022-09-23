https://news.day.az/officialchronicle/1497866.html Президент Ильхам Алиев: Отношения дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Вьетнамом за последние тридцать лет развивались по восходящей линии
Президент Ильхам Алиев: Отношения дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Вьетнамом за последние тридцать лет развивались по восходящей линии
Отношения дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Вьетнамом за последние тридцать лет развивались по восходящей линии.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, говорится в поздравительном письме Президента Ильхама Алиева Президенту Вьетнама Нгуен Суан Фуку по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Азербайджанской Республикой и Социалистической Республикой Вьетнам.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре