Президент Ильхам Алиев: Отношения дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Вьетнамом за последние тридцать лет развивались по восходящей линии

Отношения дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Вьетнамом за последние тридцать лет развивались по восходящей линии.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, говорится в поздравительном письме Президента Ильхама Алиева Президенту Вьетнама Нгуен Суан Фуку по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Азербайджанской Республикой и Социалистической Республикой Вьетнам.

Новость обновляется