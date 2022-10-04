Президент Ильхам Алиев: Мы хотим видеть компании братских стран своими партнерами

Мы хотим видеть компании братских стран своими партнерами.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал 4 октября Президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая министра иностранных дел Королевства Саудовская Аравия Фейсала бин Фархана Аль Сауда.

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