https://news.day.az/officialchronicle/1500516.html Президент Ильхам Алиев: Мы хотим видеть компании братских стран своими партнерами
Президент Ильхам Алиев: Мы хотим видеть компании братских стран своими партнерами
Мы хотим видеть компании братских стран своими партнерами.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал 4 октября Президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая министра иностранных дел Королевства Саудовская Аравия Фейсала бин Фархана Аль Сауда.
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