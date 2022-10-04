Президент Ильхам Алиев принял главу МИД Королевства Саудовская Аравия

4 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял министра иностранных дел Королевства Саудовская Аравия Фейсала бин Фархана Аль Сауда.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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