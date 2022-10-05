https://news.day.az/officialchronicle/1500919.html Президент Ильхам Алиев: Каждый, кто посещает освобожденные территории, видит последствия армянской оккупации и агрессии
Президент Ильхам Алиев: Каждый, кто посещает освобожденные территории, видит последствия армянской оккупации и агрессии
Каждый, кто посещает освобожденные территории, видит последствия армянской оккупации и агрессии.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев, выступая на Азербайджанском национальном градостроительном форуме в Агдаме.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре