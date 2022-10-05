Президент Ильхам Алиев: Каждый, кто посещает освобожденные территории, видит последствия армянской оккупации и агрессии

Каждый, кто посещает освобожденные территории, видит последствия армянской оккупации и агрессии.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев, выступая на Азербайджанском национальном градостроительном форуме в Агдаме.

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