https://news.day.az/officialchronicle/1517792.html Президент Ильхам Алиев преподнес в дар премьер-министру Албании картину вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой и каталог ее работ - ФОТО
Президент Ильхам Алиев преподнес в дар премьер-министру Албании картину вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой и каталог ее работ - ФОТО
8 декабря состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с премьер-министром Республики Албания Эди Рамой один на один.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Затем в ходе рабочего завтрака состоялась встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева с премьер-министром Албании Эди Рамой в расширенном составе.
После этого глава государства преподнес в дар гостю картину вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой и каталог ее работ.
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