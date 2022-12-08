Президент Ильхам Алиев преподнес в дар премьер-министру Албании картину вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой и каталог ее работ

8 декабря состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с премьер-министром Республики Албания Эди Рамой один на один.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Затем в ходе рабочего завтрака состоялась встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева с премьер-министром Албании Эди Рамой в расширенном составе.

После этого глава государства преподнес в дар гостю картину вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой и каталог ее работ.