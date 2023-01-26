В Азербайджане внесены изменения в закон "О таможенном тарифе"

Президент Ильхам Алиев подписал указ о применении закона от 23 декабря 2022 года №755-VIQD" о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О таможенном тарифе".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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С полным текстом указа можно ознакомиться по ссылке.