https://news.day.az/officialchronicle/1531824.html В Азербайджане внесены изменения в закон "О таможенном тарифе" - Указ Президента Ильхама Алиева
В Азербайджане внесены изменения в закон "О таможенном тарифе" - Указ Президента Ильхама Алиева
Президент Ильхам Алиев подписал указ о применении закона от 23 декабря 2022 года №755-VIQD" о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О таможенном тарифе".
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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С полным текстом указа можно ознакомиться по ссылке.
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