https://news.day.az/officialchronicle/1532602.html Президент Ильхам Алиев: Мы будем усиливать совместную деятельность с Египтом в международных организациях
Президент Ильхам Алиев: Мы будем усиливать совместную деятельность с Египтом в международных организациях
Мы будем усиливать совместную деятельность с Египтом в международных организациях.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал 28 января Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи с Президентом Арабской Республики Египет Абдулфаттахом ас-Сиси в расширенном составе.
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