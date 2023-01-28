Президент Ильхам Алиев: Мы будем усиливать совместную деятельность с Египтом в международных организациях

Мы будем усиливать совместную деятельность с Египтом в международных организациях.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал 28 января Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи с Президентом Арабской Республики Египет Абдулфаттахом ас-Сиси в расширенном составе.

Новость обновляется