Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась кадрами из визита с Президентом Ильхамом Алиевым в Венгрию

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram кадрами из визита с Президентом Ильхамом Алиевым в Венгрию. 

Как сообщает Day.Az, публикация сопровождается хэштегами #IlhamAliyev #MehribanAliyeva.