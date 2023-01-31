https://news.day.az/officialchronicle/1533396.html Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась кадрами из визита с Президентом Ильхамом Алиевым в Венгрию - ФОТО
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась кадрами из визита с Президентом Ильхамом Алиевым в Венгрию - ФОТО
Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram кадрами из визита с Президентом Ильхамом Алиевым в Венгрию.
Как сообщает Day.Az, публикация сопровождается хэштегами #IlhamAliyev #MehribanAliyeva.
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