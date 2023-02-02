Президент Ильхам Алиев: Румыния и Азербайджан развивают свои связи на основе стратегического партнерства

Mы встречались с Вами (Президентом Румынии Клаусом Йоханнисом - ред.) в Бухаресте, и я рад, что спустя месяц Вы прибыли в Азербайджан с официальным визитом. Это говорит о том, что политический диалог на высоком уровне между нашими странами идет весьма активно, а обсуждаемые вопросы отвечают интересам обеих стран.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал 2 февраля Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая с совместным с Президентом Румынии Клаусом Йоханнисом заявлением для прессы.

Глава государства сказал: "Румыния и Азербайджан на протяжении многих лет развивают свои связи на основе стратегического партнерства. Подписаны два документа о стратегическом партнерстве. Вопросы, которые мы сегодня обсудили и решили, действительно имеют стратегическое значение. Наши политические связи находятся на очень высоком уровне, и взаимные визиты еще раз демонстрируют это".