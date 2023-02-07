https://news.day.az/officialchronicle/1535823.html Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам заседания, посвященного 30-летию Конфедерации профсоюзов Азербайджана
Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам заседания, посвященного 30-летию Конфедерации профсоюзов Азербайджана
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил обращение участникам заседания, посвященного 30-летию создания Конфедерации профессиональных союзов Азербайджана.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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