https://news.day.az/officialchronicle/1564610.html Президент Ильхам Алиев: Великий лидер Гейдар Алиев имеет большие заслуги в развитии азербайджано-египетских отношений
Президент Ильхам Алиев: Великий лидер Гейдар Алиев имеет большие заслуги в развитии азербайджано-египетских отношений
Великий лидер Гейдар Алиев имеет большие заслуги в развитии азербайджано-египетских отношений.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая председателя Палаты представителей парламента Арабской Республики Египет Ханафи Али аль-Гебали.
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