Муфтий Сербии Абдулла Нуман направил письмо Президенту Ильхаму Алиеву по случаю 100-летия со дня рождения Гейдара Алиева.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Ваше превосходительство!

Прошу принять поздравления по случаю 100-летнего юбилея общенационального лидера Гейдара Алиева, много сделавшего для прогресса Азербайджана и его народа.

Неутомимые усилия выдающегося государственного деятеля Гейдара Алиева в сложные времена избавили Азербайджан от угрозы распада, способствовали прекращению армянской военной агрессии и развитию нефтяной промышленности, осуществлению прогрессивных реформ в сельском хозяйстве и социальной сфере.

Мудрая политика великого Гейдара Алиева сопровождалась осуществляемыми в стране важными конституционными реформами, отменой смертного приговора, созданием института омбудсмена, экономическими, аграрными преобразованиями и пр.

Его внешняя политика позволила установить новые связи с Организацией Объединенных Наций, НАТО, Европейским Союзом, Советом Европы, США и Россией, что превратило Азербайджан в прогрессивную, миролюбивую страну мира", - отмечено в письме.