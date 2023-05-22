Президент Ильхам Алиев: Вопросы, связанные с возобновляемыми источниками энергии, включены в повестку дня Азербайджана и Литвы

Вопросы, связанные с возобновляемыми источниками энергии, включены в повестку дня Азербайджана и Литвы.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев 22 мая на церемонии открытия азербайджано-литовского бизнес-форума в Вильнюсе.

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