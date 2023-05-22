https://news.day.az/officialchronicle/1566672.html Президент Ильхам Алиев: Вопросы, связанные с возобновляемыми источниками энергии, включены в повестку дня Азербайджана и Литвы
Президент Ильхам Алиев: Вопросы, связанные с возобновляемыми источниками энергии, включены в повестку дня Азербайджана и Литвы
Вопросы, связанные с возобновляемыми источниками энергии, включены в повестку дня Азербайджана и Литвы.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев 22 мая на церемонии открытия азербайджано-литовского бизнес-форума в Вильнюсе.
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