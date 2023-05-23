https://news.day.az/officialchronicle/1566953.html Упразднена Государственная миграционная служба Нахчыванской АР
Упразднена Государственная миграционная служба Нахчыванской АР
Упразднена Государственная миграционная служба Нахчыванской АР.
Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это нашло отражение в "Положении о Государственной миграционной службе Азербайджанской Республики" в указе, подписанном Президентом Ильхамом Алиевым.
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