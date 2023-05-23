Упразднена Государственная миграционная служба Нахчыванской АР

Упразднена Государственная миграционная служба Нахчыванской АР.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это нашло отражение в "Положении о Государственной миграционной службе Азербайджанской Республики" в указе, подписанном Президентом Ильхамом Алиевым.