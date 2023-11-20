Президенты Азербайджана и Ирака выступили с заявлениями для прессы

20 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Президент Республики Ирак Абдель Латиф Джамал Рашид выступили с заявлениями для прессы, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Новость обновляется