https://news.day.az/officialchronicle/1615766.html Президенты Азербайджана и Ирака выступили с заявлениями для прессы
Президенты Азербайджана и Ирака выступили с заявлениями для прессы
20 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Президент Республики Ирак Абдель Латиф Джамал Рашид выступили с заявлениями для прессы, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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