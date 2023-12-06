Президент Ильхам Алиев: Собственность и священные места сотен тысяч депортированных азербайджанцев должны быть защищены

Те, кто хочет вернуться (армяне из Карабаха - прим. ред.), могут это сделать. Их дома, их жилища остаются такими же, как и прежде. В отличие от разрушенных домов в Зангилане и других местах, у них их дома сохранились.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на Форуме "Карабах: Возвращение домой спустя 30 лет. Достижения и трудности", организованном Университетом АДА совместно с Центром анализа международных отношений.

Глава государства заявил, что если армяне Карабаха решат вернуться в Азербайджан, это будет сделано в соответствии с законами страны.

Президент Ильхам Алиев также отметил вопрос возвращения азербайджанцев на территорию Армении, подчеркнув, что и Армения, как минимум, должна проявить аналогичное отношение. "Они могли бы создать электронный портал по реинтеграции, где можно было бы предоставить информацию о селах, в которых проживали азербайджанцы. Конечно, если бы это было так, это было бы более уместно. То есть они (азербайджанцы из Армении-прим.) могли бы приехать и посетить свои места. Это стало бы знаком примирения. Это должно стать возможным. Армения не должна этому препятствовать. Сотням тысяч депортированных азербайджанцев, нашим соотечественникам, должны быть предоставлены возможности. Их собственность и священные места должны быть защищены. Сегодня в Ханкенди или других местах , где армянское население составляет большинство, мы все это защищаем и сохраняем, но аналогичный подход должен применяться и к нам", - сказал глава государства.