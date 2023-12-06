Президент Ильхам Алиев: Мы ждем, чтобы территориальная целостность Азербайджана была подтверждена подписью

Мы ждем подтверждения территориальной целостности Азербайджана не декларациями, а подписями.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на Форуме "Карабах: Возвращение домой спустя 30 лет. Достижения и трудности", организованном Университетом АДА совместно с Центром анализа международных отношений.

"Нашей целью не является оккупация территории Армении", - заявил глава государства, подчеркнув, что иногда Азербайджан обвиняют в этом без всяких на то оснований. "Если бы мы захотели это сделать, то сделали бы. Я заявляю об этом открыто. Это не является большой проблемой для Азербайджана с любой точки зрения. Они сложили оружие в Карабахе в течение одного дня, и в Ханкенди был поднят наш флаг. Мы не хотим этого делать. Тот факт, что мы этого не делаем, говорит о моей правоте в этом вопросе", - подчеркнул Президент Азербайджана.