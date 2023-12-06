Президент Ильхам Алиев: Подсчитывается ущерб, нанесенный окружающей среде незаконной экономической деятельностью на освобожденных территориях

Мы работаем с различными юридическими фирмами, чтобы привлечь к ответственности компании, занимавшихся разграблением наших национальных богатств.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на Форуме "Карабах: Возвращение домой спустя 30 лет. Достижения и трудности", организованном Университетом АДА совместно с Центром анализа международных отношений.

"Изучением ситуации на освобожденных территориях занимается специальная группа, состоящая из представителей различных государственных органов. В настоящее время мониторинг продолжается. Для подсчета экологического ущерба, нанесенного нелегальной хозяйственной деятельностью, по каждому селу, по каждому участку, по каждому пункту проводятся оценочные работы", - сказал глава государства, напомнив, что в Кяльбаджарском районе республики вырублено почти 60 тыс. гектаров лесных угодий. "Это отражено на полученных нами спутниковых фотографиях. Также существует обеспокоенность по поводу загрязнения трансграничных рек. Воды реки Оxчучай, протекающей через Зангиланский район, уже пожелтели. Это буквально экологическая катастрофа", - добавил Президент Ильхам Алиев.