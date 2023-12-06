В Азербайджане установлен порядок подготовки кадров для органов внутренних дел

Лица, обучающиеся в учебных заведениях, осуществляющих подготовку кадров для органов внутренних дел, так же будут называться курсантами.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это нашло отражение в законе "О внесении изменений в "Положение о прохождении службы в органах внутренних дел Азербайджанской Республики", утвержденном соответствующим указом Президента Ильхама Алиева.

Законом также установлен порядок подготовки кадров для органов внутренних дел. Так, подготовка кадров со средним специальным и высшим юридическим образованием для должностей среднего, старшего, высшего начальствующего состава органов внутренних дел, а также дополнительное обучение сотрудников органов внутренних дел будет осуществляться учебными заведениями специального назначения соответствующего органа исполнительной власти.

Курсанты (за исключением курсантов, не достигших 18-летнего возраста) и слушатели учебных заведений специального назначения соответствующего органа исполнительной власти будут привлечены к выполнению задач, возложенных на органы внутренних дел, в рамках соответствующих образовательных программ с целью проведения практики по специальности.

Привлечение сотрудников органов внутренних дел к дополнительному образованию в учебных заведениях специального назначения соответствующего органа исполнительной власти будет осуществляться в целях удовлетворения потребностей органов внутренних дел в укомплектовании соответствующими квалифицированными специалистами.