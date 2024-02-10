Президент Международной евразийской федерации металлистов направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву

Президент Международной евразийской федерации металлистов Певрул Кавлак направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю уверенной победы на внеочередных президентских выборах, сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Новость обновляется

С полным текстом поздравительного письма можно ознакомиться по ссылке.