https://news.day.az/officialchronicle/1636227.html Президент Международной евразийской федерации металлистов направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву
Президент Международной евразийской федерации металлистов направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву
Президент Международной евразийской федерации металлистов Певрул Кавлак направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю уверенной победы на внеочередных президентских выборах, сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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С полным текстом поздравительного письма можно ознакомиться по ссылке.
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