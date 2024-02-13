Председатель Конфедерации профсоюзов Албании поздравил Президента Ильхама Алиева

Председатель Конфедерации профсоюзов Албании Кол Николай направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю уверенной победы на внеочередных президентских выборах, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Ваше превосходительство.

От имени Конфедерации профсоюзов Албании и от меня лично передаем Вам братские приветствия и искренние поздравления по случаю Вашего переизбрания на пост Президента Азербайджанской Республики. Мы очень радуемся, что Вы и дальше будете руководить азербайджанским народом, продолжите деятельность по дальнейшему укреплению независимости Вашей страны, ускорению ее экономического развития.

Верим, что Ваше переизбрание Президентом Азербайджана укрепит двустороннее сотрудничество между нашими странами и выведет его на более высокий уровень.

Пользуясь случаем, желаю Вам и народу Азербайджана в предстоящие годы успехов, прогресса и спокойствия", - сказано в письме.