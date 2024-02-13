Обозреватель и медиаконсультант кувейтской газеты "Аль-Сеяссах" направил Президенту Ильхаму Алиеву поздравительное письмо

Обозреватель и медиаконсультант кувейтской газеты "Аль-Сеяссах" Абдулрахман Аль Аджми направил Президенту Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю уверенной победы на внеочередных президентских выборах, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

В письме говорится:

"Уважаемый господин Президент.

На проведенных 7 февраля президентских выборах азербайджанский народ продемонстрировал большую поддержку своему лидеру. Абсолютным большинством голосов народ вновь избрал Вас Президентом Азербайджанской Республики. Для меня честь поздравить Вас по этому случаю.

Я отслеживал процессы, связанные с выборами в Азербайджане, из медиа, и писал об этом на многих сайтах, в газетах. Опыт выборов в Азербайджане достаточно позитивен. Непосредственное наблюдение журналистами за процессом голосования в день выборов и возможность их участия в подсчете голосов можно считать настоящим примером. Проведенными 7 февраля президентскими выборами Азербайджан еще раз продемонстрировал традицию демократических выборов. Для нас было бы большой честью вместе с группой кувейтских журналистов встретиться с Вами и поздравить с победой.

Уверен, что в период Вашего президентства отношения Азербайджана с различными странами, в том числе с Кувейтом, получат дальнейшее развитие.

Желаю Вам все новых и новых успехов в деятельности на высшем государственном посту", - говорится в письме.