В Азербайджане будет построена ветровая электростанция с установленной мощностью 240 МВт

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по реализации пилотного проекта по строительству ветровой электростанции с установленной мощностью 240 МВт, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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С полным текстом распоряжения можно ознакомиться по ссылке.