https://news.day.az/officialchronicle/1638885.html В Азербайджане будет построена ветровая электростанция с установленной мощностью 240 МВт - Распоряжение
В Азербайджане будет построена ветровая электростанция с установленной мощностью 240 МВт - Распоряжение
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по реализации пилотного проекта по строительству ветровой электростанции с установленной мощностью 240 МВт, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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С полным текстом распоряжения можно ознакомиться по ссылке.
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