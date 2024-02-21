Председатель компании Leonardo направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву

Председатель компании Leonardo Итальянской Республики Стефано Понтекорво направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю уверенной победы на внеочередных президентских выборах.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Ваше превосходительство.

От имени компании Leonardo и от себя лично передаю Вам самые искренние поздравления по случаю Вашего переизбрания Президентом Азербайджанской Республики.

Уверен, что благодаря Вашему богатому опыту и профессиональным способностям дружественные отношения и сотрудничество между Италией и Азербайджаном будут развиваться и впредь.

Желаю Вашему превосходительству дальнейших успехов и благополучия в новый период президентства. Компания Leonardo очень гордится постоянными связями с Вашей страной, и будьте уверены, что она приложит все усилия для расширения сотрудничества.

С нетерпением жду личной встречи с Вами. Прошу принять высочайшее уважение и почтение к Вам", - говорится в письме.