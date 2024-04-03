Президент Ильхам Алиев: Азербайджан привержен Пражскому и Алма-Атинскому заявлениям

Азербайджан привержен заявлению, принятому на встрече в Праге в 2022 году, и Алма-Атинскому заявлению.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал 3 апреля Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора с государственным секретарем США Энтони Блинкеном.

Президент Ильхам Алиев заявил, что на проведенной 2 апреля в Париже пресс-конференции с Энтони Блинкеном министр иностранных дел Франции сказал неправду, обвинив Азербайджан в непризнании территориальной целостности Армении и в том, что он является источником опасности для Армении.

Глава государства подчеркнул, что Азербайджан привержен заявлению, принятому на встрече в Праге в 2022 году, и Алма-Атинскому заявлению.

По мнению Президента Ильхама Алиева, непрозрачная подготовка запланированной на 5 апреля трехсторонней встречи США - Европейский Союз - Армения, ее неинклюзивный характер и то, что она не была отложена, несмотря на справедливые замечания Азербайджана, приведет не к миру и сотрудничеству на Южном Кавказе, а возникновению разделительных линий и, в конечном итоге, - напряженности.