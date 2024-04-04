Президент Ильхам Алиев: Азербайджан очень серьезно готовится к СОР29

Президент Ильхам Алиев пригласил Президента Республики Конго Дени Сассу-Нгессо принять участие в мероприятиях СОР29

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, отметил Президент Ильхам Алиев в заявлении для прессы с конголезским коллегой.

"Азербайджан как президент СОР29 очень серьезно готовится к этому мероприятию, и считаю, что сотрудничество здесь с Конго в двустороннем и многостороннем форматах было бы целесообразным", - отметил глава государства.