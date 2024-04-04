https://news.day.az/officialchronicle/1649646.html Президент Ильхам Алиев: Азербайджан очень серьезно готовится к СОР29
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан очень серьезно готовится к СОР29
Президент Ильхам Алиев пригласил Президента Республики Конго Дени Сассу-Нгессо принять участие в мероприятиях СОР29
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, отметил Президент Ильхам Алиев в заявлении для прессы с конголезским коллегой.
"Азербайджан как президент СОР29 очень серьезно готовится к этому мероприятию, и считаю, что сотрудничество здесь с Конго в двустороннем и многостороннем форматах было бы целесообразным", - отметил глава государства.
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