https://news.day.az/officialchronicle/1652433.html Президент Ильхам Алиев: Ведется работа над проектом опреснения воды Каспийского моря
Президент Ильхам Алиев: Ведется работа над проектом опреснения воды Каспийского моря
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в выступлении на церемонии закладки фундамента Ширванского оросительного канала 16 апреля рассказал о проекте опреснения воды Каспийского моря.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, отметив, что в настоящее время ведется работа над проектом опреснения воды Каспийского моря, глава государства сказал: "После реализации этого проекта мы будем использовать воду Каспийского моря как для орошения, так и как питьевую воду. Несколько стран мира обладают большим опытом в области опреснения, и у нас есть такой крупный водный бассейн как Каспийское море. Конечно, мы используем и эту возможность".
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