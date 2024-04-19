В Устав Агентства по обеспечению качества в образовании внесены изменения

Президент Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменений в "Устав Агентства по обеспечению качества в образовании", утвержденный указом №907 от 29 декабря 2019 года.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно указу, руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановлено в пункте 1.1 "Устава Агентства по обеспечению качества в образовании", утвержденного указом Президента Азербайджанской Республики от 29 декабря 2019 года №907 (Собрание законодательства Азербайджанской Республики, 2019, № 12, статья 1950 (Том I), слова "государственного документа об образовании" заменить словом "документа".