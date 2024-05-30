Президент Ильхам Алиев: Поддержка международного сообщества имеет большое значение для очистки земель от мин

В результате проведенного по сегодняшний день процесса разминирования территория площадью около 140 тысяч гектаров очищена от 119 946 мин и неразорвавшихся боеприпасов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, говорится в обращении Президента Ильхама Алиева к участникам международной конференции на тему "Снижение воздействия мин на окружающую среду - Мобилизация ресурсов для безопасного и зеленого будущего".

"В короткие сроки мобилизовав с этой целью все свои силы, Азербайджан использует самые современные и передовые технологии, применяемые в мире. Мы постоянно проводим соответствующую работу для повышения эффективности в сфере разминирования, и в настоящее время наши возможности по сравнению с предыдущими годами значительно возросли. С прошлого года в Азербайджане начали действовать женские саперные группы. Наша страна осуществляет деятельность по гуманитарному разминированию практически полностью за счет собственных ресурсов. Адекватная политическая и практическая поддержка международного сообщества имеет большое значение для ликвидации гуманитарных последствий мин, очистки земель от мин", - подчеркивается в обращении.