Президент Ильхам Алиев: Азербайджан не жалеет усилий для достижения положительных результатов для будущего нашей планеты

Азербайджан всеми силами готовится к COP29, не жалеет усилий для укрепления солидарности во имя зеленого, справедливого, инклюзивного и устойчивого мира, достижения положительных результатов для будущего нашей планеты.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, говорится в обращении Президента Азербайджана Ильхама Алиева к участникам 29-го Заседания высокого уровня на тему "Дорога к COP29: устойчивое и прочное будущее", организованного Международным центром Низами Гянджеви в Баку.

"Борьба с изменением климата уже длительное время находится в ряду наиболее важных и приоритетных вопросов глобальной повестки дня. Климатический кризис и его последствия, являющиеся общей проблемой человечества, препятствуя устойчивому развитию и благосостоянию стран, также существенно влияют на повседневную жизнь и образ жизни простых людей.

Как известно, в конце прошлого года единогласным решением государств мира Азербайджанская Республика была удостоена чести принимать 29-ю сессию Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). Хотел бы отметить, что Азербайджан всеми силами готовится к COP29, не жалеет усилий для укрепления солидарности во имя зеленого, справедливого, инклюзивного и устойчивого мира, достижения положительных результатов для будущего нашей планеты", - сказал глава государства.