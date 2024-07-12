https://news.day.az/officialchronicle/1674426.html Президент Ильхам Алиев ознакомился с военной выставкой в "Национальном парке аэрокосмической науки и технологий" в Исламабаде
Президент Ильхам Алиев ознакомился с военной выставкой в "Национальном парке аэрокосмической науки и технологий" в Исламабаде
12 июля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился с военной выставкой в "Национальном парке аэрокосмической науки и технологий" на территории базы Военно-воздушных сил Пакистана Нур Хан в Исламабаде, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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