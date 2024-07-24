https://news.day.az/officialchronicle/1677076.html В Азербайджане утверждены изменения в закон "О дорожном движении" и Кодекс об административных проступках
В Азербайджане утверждены изменения в закон "О дорожном движении" и Кодекс об административных проступках
В Азербайджане утверждены изменения в закон "О дорожном движении" и Кодекс об административных проступках.
Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал соответствующий указ.
С полным текстом указа можно ознакомиться по ссылке.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре