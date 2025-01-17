Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования Президенту Ильхаму Алиеву
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву письмо с соболезнованиями в связи с трагической гибелью людей в результате крушения 25 декабря 2024 года близ города Актау самолета "Азербайджанских авиалиний", выполнявшего рейс Баку-Грозный.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
"Ваше превосходительство, глубокоуважаемый Ильхам Гейдарович!
Примите искренние соболезнования в связи с крушением самолета близ города Актау в Казахстане, в результате которого погибли и получили тяжелые травмы граждане Азербайджанской Республики. Прошу Вас передать слова утешения и поддержки их родным и близким, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.
Вместе со священнослужителями Бакинской епархии возношу молитвы к Милостивому Творцу, дабы Он утешил сердца скорбящих и раненых и укрепил всех тех, кого коснулась трагедия", - говорится в письме.
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